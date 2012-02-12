Тимошенко пише, що казенним лікарям категорично не довіряє

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає проти участі фахівців Міністерства охорони здоров’я у міжнародній комісії лікарів, яка найближчим часом її оглядатиме.

Про це у коментарі УНІАН повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.

«Ми говоримо про те, що ТИМОШЕНКО вчора вкотре подала заяву про те, що вона не хоче бачити лікарів Міністерства охорони здоров’я, вона їм не довіряє. Якщо у складі комісії будуть лікарі МОЗ, звичайно ж, одразу ТИМОШЕНКО заявить про те, що вона не хоче, щоб її обстежували лікарі МОЗ, але вона, звичайно, радо погодиться на те, щоб її обстежили будь-які незалежні лікарі, у тому числі й іноземні спеціалісти, про яких говорять», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас він наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО продовжує наполягати на допуску до неї доктора медичних наук, професора Миколи ПОЛІЩУКА, якому вона довіряє.

«Так само Юлія Володимирівна не заперечує, щоб її обстежували незалежні українські лікарі, зокрема, протягом двох тижнів лежать її заяви з вимогою, щоб обстежив професор ПОЛІЩУК. Пенітенціарна служба робить вигляд, що таких заяв нема», - обурився С.ВЛАСЕНКО.