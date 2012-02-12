США: МВФ може не дати Україні кредит
Коментує заступник держсекретаря
Міжнародний валютний фонд може не дати Україні кредит, якщо вона не дотримуватиметься демократичних принципів.
Про це заявив заступник держсекретаря США Філіп ГОРДОН в інтерв’ю телеканалу ТВі, показаному в неділю.
«Зауважте, Міжнародний валютний фонд зазвичай фокусується на конкретних економічних показниках. Але я маю сказати, що коли країна порушує демократичні принципи, міжнародним організаціям, навіть суто фінансовим, стає складно таку державу підтримувати. Особливо в умовах, коли багато інших країн намагаються отримати кредити МВФ", - цитує Українська правда.
«Отже, навіть якщо демократія не є формальним критерієм для МВФ, я думаю, справедливо буде сказати, що міжнародне співтовариство буде менш схильним підтримувати країну, яка не дотримується демократичних принципів», - додав він.
«Коли ми говоримо, що Україні треба провести деякі зміни, перш ніж наші відносини почнуть розвиватися, то це об’єктивна необхідність. І, зрештою, якщо відносини Україні зі світом і Європейським Союзом не будуть розвиватися, це буде для нас дуже прикро. Але найбільше від цього втратить сама Україна», - наголосив заступник держсекретаря США.