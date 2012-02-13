Путін пропонує збільшити населення і підвищити стипендії

Кандидат в президенти Росії прем'єр-міністр Володимир Путін у своїй статті, написаної для "Комсомольской правды", озвучив заходи, виконання яких зможе збільшити населення Росії до 154 мільйонів осіб



Стаття "Будівництво справедливості. Соціальна політика для Росії" оприлюднена на сайті видання.

Путін пропонує вже з 1 вересня оплату праці викладачів державних вузів підвищити до середньої по регіону, а в 2013-2018 роках заробіток професорів і викладачів вузів повинен скласти 200% від середнього по економіці регіону. Цей же орієнтир запропонований для лікарів.



Інша ініціатива прем'єра - відтворити робітничу аристократію. До 2020 року вона повинна скласти не менше третини кваліфікованих працівників (близько 10 мільйонів чоловік), вважає він.



У тих регіонах, де є негативні демографічні тенденції, прем'єр пропонує виплачувати сім'ям спеціальну допомогу при народженні третьої і наступних дітей до досягнення ними трирічного віку. "Конкретно - це означатиме збільшення близько 7000 рублів на місяць", - говориться в статті.



Серед першочергових завдань: протягом чотирьох років ліквідувати черги до дитсадків.



Путін ще раз підкреслив, що він проти підвищення пенсійного віку, але пропонує пільги для тих, хто добровільно відстрочить свій вихід на пенсію



Торкаючись теми студентства, Путін пропонує підвищити стипендію на 5000 рублів на місяць.



Прем'єр вважає, що Росії потрібні телеканали, присвячені класичній музиці, театру, образотворчого мистецтва, архітектури, а також літературний, історичний і канали з дитячою класикою.



Говорячи про забезпечення населення житлом, прем'єр пропонує ряд заходів для усунення корупційного навантаження та бюрократичних схем при будівництві житла. Ця програма дозволить знизити ціни на житло не менш ніж на 20%, а місцями - на 30%, вважає Путін.



Якщо вдасться реалізувати стратегію народозбереження, то на 2050 рік населення країни збільшиться до 154 мільйонів, упевнений Путін. В іншому, інерційному варіанті, населення за цей же час зменшиться з нинішніх 142 мільйонів до 107 мільйонів.



Це п'ята програмна стаття Путіна, нагадує РІА "Новости".



Чотири попередні статті також виходили по понеділках. Перша з них - "Росія зосереджується - виклики, на які ми повинні відповісти" - була вступною частиною передвиборної програми Путіна; глава уряду пояснив, чому дав згоду балотуватися в 2012 році на пост президента, виклав свої погляди на основні проблеми, що стоять перед державою. Другу статтю Путін присвятив національним питанням, третю - економічним, четверту - демократії і державного будівництва.

Статті Путіна публікували газети "Известия", "Независимая газета", "Ведомости", "Комерсант" і сайт putin2012.ru.