На Хрещатику приймають книги для Качанівської колонії

До 21 лютого у наметовому містечку на столичному Хрещатику прийматимуть книги для бібліотеки Качанівської виправної колонії, де зараз перебуває екс-прем’єр-міністр, лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації «Батьківщини», усі охочі можуть у будь-який час прийти до наметового містечка і залишити літературу у чергових.

«У кожного з нас на полицях є книжки, які вже давно прочитані, з яких ми виросли за віком чи професійно. Вони можуть стати для ув’язнених жінок справжнім спасінням від самотності, зневіри та відчаю», - прокоментував ініціативу голова столичного осередку «Батьківщини», народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО.

В осередку також просять згадати про дітей, які до 5-річного віку перебувають у виправному закладі разом із засудженими матерями: дитячі книжки, розмальовки, альбоми з картинками стануть для них справжнім подарунком.

Зібрану літературу планується передати до колонії 22 лютого, у Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Під час поїздки до Качанівської колонії депутати від «БЮТ-Батьківщини» виявили застарілість та мізерність книжкового фонду її бібліотеки, йдеться у повідомленні.