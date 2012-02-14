Після продажу землі в Україні стане 50 мільярдерів?

Законопроекти про ринок земель та про земельний банк є цинічним обманом українських фермерів і спрямовані на чергове збагачення олігархів. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи на XXII з`їзді Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

Як повідомили у прес-службі депутата, вона наголосила: «Який закон про ринок земель? Який закон про земельний банк? Яку локшину вішає влада селянам?! За допомогою таких інструментів влада відбере всю землю у селян, а фермерам виставить абсолютно непідйомні відсотки. Ми пам`ятаємо, як за допомогою приватизаційних сертифікатів у нас в країні з`явилися 22 мільярдера. А після продажу землі їх кількість досягне 50! Але при цьому в Україні не з`явиться жодного нового фермера, жодного нового села, де б люди жили в достатку та впевнено дивилися в завтрашній день».

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що принциповим завданням на 2012 рік для кожного українця є розуміння того, що «або ми об`єднаємося та чітко заявимо свою позицію: не може бути ніякої розмови про продаж землі! Ми разом зможемо відстояти свою землю, задушивши в собі почуття страху. Або ж ми будемо продовжувати боятися і залишимося рабами, ставши співучасниками свавілля, що відбувається по всій країні».

«Я буду боротися за українську землю!», - заявила вона.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА від імені парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва вручила почесні грамоти представникам фермерських господарств, з якими Комітет активно співпрацював упродовж 2011 року.