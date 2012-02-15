"Батьківщина" оголосила "черкаську сімку"

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО балотуватиметься на парламентських виборах 2012 року в одномандатному виборчому окрузі Черкащини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова обласної організації ВО «Батьківщина» Анатолій БОНДАРЕНКО.

Він зазначив, що Черкаська облорганізація ВО «Батьківщина» визначила коло осіб, яким запропоновано балотуватися до Верховної Ради в одномандатних округах області.

Зокрема, за словами А.БОНДАРЕНКА, якщо на Черкащині буде сім одномандатних виборчих округів, то «Батьківщина» готова запропонувати на округи таких кандидатів: депутатів Черкаської облради Олександра СІНГАЄВСЬКОГО, Світлану ТРОФІМОВУ, Анатолія БОНДАРЕНКА, Володимира ГРЕСЯ, Наталю КРАВЦОВУ, депутата Черкаської міськради Миколу БУЛАТЕЦЬКОГО і народного депутата України Миколу ТОМЕНКА.

Водночас А.БОНДАРЕНКО зазначив, що таке рішення облорганізації – не остаточне. Згаданим людям обласна партійна організація і партійні організації на місцях запропонували балотуватися, однак, запевнив він, задля досягнення спільної мети об’єднаної опозиції на виборах партія готова поступитися деякими округами.