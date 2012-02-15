Призначення Клюєва в РНБО може означати силовий сценарій на виборах?

Призначення керівника виборчого штабу секретарем РНБО може бути виправданим у тому разі, якщо влада робить ставку на силовий сценарій, вважає політолог Вадим Карасьов.

Так, в інтерв`ю радіо "Свобода" він сказав: «Чи залишиться Клюєв керівником виборчої кампанії? Якщо так, то ставка робитиметься на РНБО у передвиборній політиці Партії регіонів, а не на уряд. І це вже не бюджет і популістські виплати, а ставка на адміністративно-поліцейський ресурс, бо саме секретар РНБО координує роботу силовиків. Так що передчасно говорити про послаблення Клюєва. Це може бути і його посилення», – зауважує Вадим Карасьов.