У Сімферополі у День міста оголосять ”сухий закон”

У Сімферополі в період святкування Дня міста – 2, 3, 4 червня – буде заборонено продавати спиртні напої.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сімферопольської міської ради.

За інформацією прес-служби, в ці дні заборонять реалізовувати спиртне в магазинах, кафе, барах, ресторанах і на точках виносної торгівлі в скверах і парках з 19.00 до закінчення роботи об`єктів торгівлі і громадського харчування.

Рішення «Про організацію продажу алкогольних напоїв у період святкування Дня міста 2, 3, 4 червня 2006 року» було ухвалене виконкомом Сімферопольської міської ради з метою забезпечення правопорядку в період святкування 222-річниці від дня заснування Сімферополя.