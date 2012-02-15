Екс-комісар ЄС лякає Україну ізоляцією через ув'язнення Тимошенко

Колишній комісар ЄС з питань розширення, екс-віце-президент Єврокомісії Ґюнтер ФЕРХОЙГЕН застерігає Україну перед загрозою політичної ізоляції.

Про це Г.ФЕРХОЙГЕН заявив в інтерв`ю радіо Deutsche Welle.

"Ризик ізоляції України має місце", - сказав Г.ФЕРХОЙГЕН.

Німецький політик не заперечує, що така ситуація пов`язана з ув`язненням екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. "Цей процес став кнопкою запуску для практичного заморожування відносин. Український уряд знав про цей ризик – достатньо часто про нього нагадували. І уряд свідомо на нього пішов", - вважає він.

На його думку, відносини між Україною та Європейським Союзом опинилися в замороженому стані, а євроінтеграція переживає застій. "Адже наступний крок для поглиблення відносин між Україною та Європейським Союзом відкладений", - констатував політик.

Водночас Г.ФЕРХОЙГЕН нагадав, що єдина "опція на майбутнє України – це європейська інтеграція". "Росія не може запропонувати Україні нічого цікавого щодо її майбутнього. Росія – це не альтернатива для України", - переконаний він.

Європейський політик висловив припущення, що доля угоди про асоціацію України з ЄС залежатиме від парламентських виборів в Україні 2012 року і їх відповідності демократичним стандартам та принципам верховенства права.

"Лише після цього буде ухвалено певне рішення у ЄС", - наголосив Г.ФЕРХОЙГЕН.