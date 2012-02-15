Німці знайшли у Тимошенко грижу?

Обстеження Юлії Тимошенко іноземними фахівцями виявило в неї грижу хребта.

Про це повідомляють джерела Української правди.

За їх словами, це - один з висновків німецьких лікарів, які обстежували Тимошенко.

Джерело додає, що такий діагноз лікарів вимагає проведення лікування Тимошенко за межами колонії, зокрема - оперативне втручання.

Інших подробиць джерело не наводить.