Німці знайшли у Тимошенко грижу?

20:36, 15 лютого 2012
Політика
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Нібито один із висновків лікарів

Обстеження Юлії Тимошенко іноземними фахівцями виявило в неї грижу хребта.

Про це повідомляють джерела Української правди.

За їх словами, це - один з висновків німецьких лікарів, які обстежували Тимошенко.

Джерело додає, що такий діагноз лікарів вимагає проведення лікування Тимошенко за межами колонії, зокрема - оперативне втручання.

Інших подробиць джерело не наводить.

 

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