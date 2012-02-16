Тимошенко делегували на конференцію

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очолить список делегатів дніпропетровської обласної організації партії «Батьківщина» на з’їзд, який відбудеться у березні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі дніпропетровської міської організації «Батьківщини».

За інформацією прес-служби, 15 лютого відбулася звітно-виборча конференція міської організації партії, де Ю.ТИМОШЕНКО під № 1 делегували на обласну конференцію, заплановану на 24 лютого.

«Немає жодного сумніву, що список делегатів з’їзду від Дніпропетровської області, який буде затверджений 24 лютого, очолить Юлія Володимирівна. Інакше й не може бути. Вона - наш лідер», - заявив голова міської парторганізації Максим КУРЯЧИЙ.

За його словами, головними завданнями на найближче майбутнє учасники конференції визначили визволення лідера партії Ю.ТИМОШЕНКО з ув’язнення та гідну участь у парламентських виборах, оскільки «тільки «Батьківщина» спроможна скинути цей режим».

М.КУРЯЧИЙ уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО перебуває на обліку в партійній організації «Батьківщини» Кіровського району Дніпропетровська.