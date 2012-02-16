МВС: гостей Євро-2012 зустрінуть адекватні, толерантні міліціонери

Заступник міністра внутрішніх справ України Віктор РАТУШНЯК переконаний, що учасники та гості Євро-2012 побачать в Україні висококваліфіковану міліцію європейського зразка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«Я переконаний, що учасники та гості чемпіонату побачать в Україні висококваліфіковану, толерантну, адекватну міліцію європейського зразка, здатну не лише виконувати правоохоронні функції, а й готову прийти на допомогу людям у різних ситуаціях», - сказав він.

За словами В.РАТУШНЯКА, останнім часом МВС України та його структурними підрозділами проведено досить масштабну роботу з вивчення позитивного досвіду тих країн, де проходили подібні масові спортивні заходи. Значний акцент було зроблено на професійну підготовку працівників міліції.

Водночас В.РАТУШНЯК зазначив, що на даний час залишаються окремі питання, які потребують більшої уваги і детального опрацювання – це зростання агресивності футбольних фанатів, факти непокори працівникам поліцейських підрозділів у ході припинення протиправних дій. За словами В.РАТУШНЯКА, про це свідчить трагедія, яка сталася в Єгипті 1 лютого, коли на футбольному стадіоні під час масової бійки 77 осіб загинули і близько 250 постраждали.

«Події, які зараз розгортаються у світі, не дозволяють нам нехтувати потенційними загрозами, насамперед, екстремістського та терористичного характеру, які можуть виникнути під час турніру», - додав В.РАТУШНЯК.

У свою чергу, перший заступник начальника Департаменту охорони громадського порядку МВС України Сергій ПОГОТОВ заявив, що в МВС кожного працівника міліції налаштовують на усвідомлення того, що люди повинні бачити цивілізовану, толерантну міліцію, завжди готову прийти на допомогу у разі необхідності.

«Якщо коротко – це тактовність, доброзичливість, культура, відкритість до людей та представників ЗМІ», - сказав С.ПОГОТОВ.

За його словами, на сьогодні фактично відсутні можливі ризики під час проведення Євро-2012. «Що стосується можливих ризиків проведення чемпіонату в Україні, то на сьогодні вони фактично відсутні», - запевнив він.