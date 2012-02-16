Азаров може знайти гроші на дешеві книжки

Уряд може підтримати видання в Україні серії дешевих книжок для забезпечення ними ринку і бібліотек.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив під час обговорення ситуації з книговидавництвом і забезпеченням населення літературою з генеральним директором видавництва «Фоліо» Олександром КРАСОВИЦЬКИМ і генеральним директором Національної парламентської бібліотеки Тамарою ВІЛЕГЖАНІНОЮ.

За словами прем`єра, до революції і в радянські часи такі серії художньої літератури випускали для того, щоб знизити вартість книжок.

«До революції була серія відомого видавництва Маркса «Дешева бібліотека». Це були абсолютно прості видання. Це абсолютно на дешевому папері досить дешеві книжки, але величезними тиражами. За радянських часів теж були дешеві видання. Може, треба цим шляхом іти?», - зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому він додав, що уряд може дотувати частину витрат на видавництво дешевих книжок. Крім того, за рахунок збільшення тиражу книжок поповнюватимуться бібліотечні фонди.

«Ми могли б підтримати шляхом дотування частини видання, спрямування всього видання в бібліотеки. Ось дивіться, 18 тисяч бібліотек. Ми спокійно можемо 20 тисяч видавати тираж, розраховуючи на те, що кожна бібліотека одержить (книжку – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, розпочати випускати серію дешевих книжок можна з бібліотеки шкільної програми.

При цьому М.АЗАРОВ сказав, що вважає дуже маленьким тиражі, якими сьогодні в Україні видаються книги.

За словами О.КРАСОВИЦЬКОГО, середні тиражі в Україні, не враховуючи підручників, менше 1 тисячі примірників.