ЦВК відмовила у реєстрації всього списку Всеукраїнської партії трудящих

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації всім кандидатам у народні депутати України, включеним до виборчого списку Всеукраїнської партії трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами члена ЦВК Юрія ДАНИЛЕВСЬКОГО, партія у визначені законом строки не внесла грошову заставу, що є підставою для відмови у реєстрації всього списку.

Водночас, перед цим ЦВК зареєструвала представника від цієї партії у комісії з правом дорадчого голосу Петра ПУРІЯ.

Водночас Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку блоку політичних партій «Християнський блок».

Як передає кореспондент УНІАН, із списку кандидатів був виключений Віталій КОВТУН, який, за словами члена ЦВК Тамари АСТАХОВОЇ, на момент подачі документів у комісію не подав заяву про згоду на балотування від цього блоку.

Також ЦВК відмовила у реєстрації ще 64 представникам цього блоку, оскільки при перевірці у 13 осіб виявили відсутність окремих документів, а у 51 особи встановлений факт неналежного їх оформлення. Однак останні, за словами Т.АСТАХОВОЇ, можуть повторно подати документи.