Донька Тимошенко виключає угоду з Януковичем

Дочка екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія виключає можливість будь-яких домовленостей її матері з чинним в Україні режимом заради свого звільнення з-за грат.

"Звичайно ж - ні. Всю свою політичну кар'єру – понад 15 років - вона присвятила боротьбі з корупцією, за демократію в Україні», - сказала дочка екс-прем’єра в інтерв'ю Радіо "Свобода", повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Є.ТИМОШЕНКО підкреслила, що екс-прем'єр-міністра незаконно було заарештовано і засуджено. "Моя мама перебуває за гратами незаконно. Вона була заарештована незаконно. Багато європейських лідерів, парламенти декількох країн робили заяви про те, що ув’язнення Юлії ТИМОШЕНКО - це політичні переслідування. Те, що повинен зробити ЯНУКОВИЧ, щоб виправити це становище - звільнити всіх політичних ув'язнених", - вважає вона.

"Все, що моя мама переживає - 24-годинне спостереження, постійно включене світло, неможливість спати, постійна необхідність захищати свої інтереси за відсутності адвоката, якого не допускають до колонії - це говорить про те, що її намагаються повільно вбити. Вона їм не потрібна зараз, особливо коли йде підготовка до Євро-2012, коли Transparency International свідчить, що в Україні - величезний рівень корупції. Звичайно ж, вона їм не потрібна на парламентських виборах цієї осені. За нею просто підуть люди. Зараз у неї рейтинг перевищує рейтинг ЯНУКОВИЧА мінімум на 3%", - заявила Є.ТИМОШЕНКО.