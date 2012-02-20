Табачник: «Історію України» з програми не виключать - можливо, скоротять

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заперечує можливість виключення зі шкільної програми предмету «Історія України» і введення об`єднаного курсу світової і української історії.

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 39 від 20 лютого 2012 року).

"Цілковита брехня! Схрещувати предмети ніхто не буде. Річ у тім, що в стандарті записано: гуманітарна складова досягається викладанням наступних предметів - і йде перелік. Це норма стандарту, де через кому записані "Історія України", "Загальна історія" і т.д. Але якщо в розділі "Природничі науки" записано "Біологія" і "Географія", "Фізика" і "Хімія", це не означає, що біологію з географією і фізику з хімією хтось схрещуватиме!" - цитує газета слова Д.ТАБАЧНИКА.

За його словами, ЗМІ неадекватно розцінили проект документа, який сьогодні розробляє група вчених Національної академії педагогічних наук. "Це проект, який розробляється групою вчених Національної академії педагогічних наук і який потім, після закінчення його підготовки, буде переданий у міністерство і виставлений для обговорення", - пояснив міністр.

Видання також повідомляє, що Академія педагогічних наук пропонує скоротити в середніх класах кількість годин на вивчення української мови і історії. "На даний момент у 5-7 класах українську мову вивчають 3 години на тиждень, у 8-11 класах - 2 години в тиждень. Пропозиція академії - 2 години на тиждень з 5 по 11 клас. Також на 1 урок у тиждень планують скоротити вивчення в 5-9 класах історії", - пише "Сегодня".

За словами Д.ТАБАЧНИКА, такі пропозиції справді розглядатимуться. "Не пам`ятаю конкретні цифри, але скорочення можливі, серед іншого вони можуть торкнутися української мови та історії. Робиться це з двох причин. По-перше, щоб урок на тиждень заощадити для більш поглибленого вивчення інформатики. Друга причина - це плани введення уроків другої іноземної мови. В Європі, куди так хочуть наші доброзичливці, 85% школярів вивчають дві іноземні мови. Для інформатики і другої іноземної мови потрібна додаткова година, але додати 9-10 уроків на тиждень не дозволяють фізіологічні норми. Тому на певні скорочення міністерство, можливо, піде", - пояснив міністр.

Як повідомлялося, "Дзеркало тижня. Україна" 18 лютого інформувало, що згідно з проектом нових навчальних планів для 5-9 класів, розробленим у Міносвіти, скорочується кількість уроків української мови і літератури, а предмет "Історія України" взагалі зникає.

З новими типовими навчальними планами для середньої школи мало можливість ознайомитися дуже вузьке коло лояльних до нього педагогів, та й то під грифом "Проект", зазначає видання.

У той же час інформовані джерела повідомляють, що відповідний наказ уже підписаний міністром освіти Дмитром ТАБАЧНИКОМ і офіційно зареєстрований під №93 від 01.02.2012 року.

У новому навчальному плані скорочена кількість уроків української мови. Тепер їх буде лише по два на тиждень (для порівняння: у Росії на вивчення державної мови в шостому класі середньої школи відводиться шість уроків щотижня).

Кількість годин на вивчення української літератури в 7, 8 і 9 класах також зменшується.

"Але ще гірше ситуація складається з історією України. За задумом керівництва Міносвіти, цей предмет як такий узагалі зникне з розкладу шкільних уроків (хоча традиційно викладався навіть у Радянському Союзі). Натомість з`явиться новий, інтегрований курс - історія, в якому будуть об`єднана світова історія та історія України", - пише видання.