Кількість поправок до КПК Януковича перевалила за тисячу

У парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності надійшло вже більше 1 тис. поправок до проекту Кримінально-процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ повідомив сьогодні на зустрічі депутатів комітету з делегацією експертів Ради Європи.

За його словами, комітет прийматиме поправки до 23 лютого.

"Згідно з Регламентом Верховної Ради України, у суб`єктів законодавчої ініціативи протягом 14 днів є можливості вносити свої поправки до Кримінально-процесуального кодексу", - сказав В.ШВЕЦЬ, додавши, що 23 лютого - це останній день, коли комітет може отримувати пропозиції до проекту КПК.

За його словами, потім комітет складе порівняльну таблицю до другого читання законопроекту, де будуть відображені "абсолютно всі пропозиції".

"Вже на даний час від суб`єктів законодавчої ініціативи надійшло більше 1 тисячі пропозицій", - повідомив голова комітету.

При цьому він спрогнозував, що в понеділок і у вівторок, оскільки розпочався черговий пленарний парламентський тиждень, "надійде основна маса пропозицій до КПК".

"Мені здається, що таких пропозицій буде ще кілька тисяч", - сказав В.ШВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 лютого прийняла в першому читанні проект нового КПК, внесений Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.