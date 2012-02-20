Янукович змінив начальника Центру спецоперацій СБУ

Присяжний замість Супруна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. Відповідно до указів В.ЯНУКОВИЧА, розміщених на його офіційному сайті, новим керівником центру став Олег ПРИСЯЖНИЙ замість звільненого Андрія СУПРУНА.

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