Лукашенко показав зуби Європі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що в разі потреби Білорусь може дуже жорстко відповісти на санкції Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, таку заяву О.ЛУКАШЕНКО зробив, приймаючи сьогодні вірчі грамоти у послів дев`яти країн – Аргентини, Ізраїлю, КНР, Люксембургу, Норвегії, Сан-Марино, Ефіопії і Японії, а також у Апостольського нунція.

«Ці санкції, якими ви, європейці, розмахуєте перед нашим носом, ви зрозумійте – ми поки що терпимо. Але щойно ви переступите червону лінію, ми відповімо дуже жорстко», - заявив Президент Білорусі.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, Білорусь сьогодні – надійний і стабільний партнер європейським державам.

«Ми в центрі Європи, 100 мільйонів тонн вантажів пересувається зі сходу на захід через нас, до того ж у цілковитій безпеці. Ми будуємо термінали на кордоні, пропускаємо ваші вантажі туди й назад, забезпечуємо їх безпеку. Жодної скарги не було за ці роки, поки я Президент. Що ще треба європейцям, я не розумію? Потрібна нестабільна Білорусь? Не потрібна. Вам не подобається О.ЛУКАШЕНКО і той курс, який він проводить? Але від цього ми не відступимо, поки мене обирають Президентом. Коли народ голосує за цього Президента, це означає, що він підтримує його курс. Мій курс один – я відданий своєму народу», - сказав білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО також зазначив, що санкції щодо Білорусі – це дорога в нікуди.

«Якщо в Європі хтось думає про те, що нас як і раніше ще можна нахилити якимись санкціями, докорами, вимогами – це дорога в нікуди. Навіть якщо ми залишимося самі без Росії, Китаю, без інших наших друзів, повірте, ми на смерть стоятимемо тут, як колись у 1941-1945-му, захищаючи свою незалежність і суверенітет», - сказав Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО закликав європейців не робити «капостей» Білорусі.

«Подивіться уважно на нашу країну, і не робіть капостей стосовно Білорусі. Адже ми цього не заслужили. Ми ще довоєнний рівень населення не відновили. Адже ми поклали три мільйони чоловік на вівтар нашої спільної перемоги. І що б було, якби ми свого часу не перемогли?», - поставив запитання білоруський Президент.

«А друзів у нас багато. І сьогодні торпедувати наші відносини з Європою і намагатися нас десь приструнити, образити, покарати – безперспективно. Для нашої країни, якщо відверто говорити, співпраці з Росією, Китаєм, Індією, Центральною Азією – більш ніж достатньо. Ми забезпечимо нормальне життя наших людей. Але ми не хочемо бути колючкою в європейців, адже тут центр Європи», - резюмував О.ЛУКАШЕНКО.