За участю керівництва міста з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни у столиці відбудуться урочисті заходи. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

22 лютого 2012 року об 11:00 годині у Київському міському шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни відбудеться привітання ветеранів, які знаходяться на лікуванні. Програмою заходу передбачена концертна програма, а також вручення подарунків.

23 лютого о 09:00 у Парку Вічної Слави відбудеться Ритуал Пам’яті покладання квітів до могили Невідомого солдата. Того ж дня о 15:00 годині голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зустрінеться з ветеранами війни – воїнами Київського гарнізону.

У програмі заходу: концертна програма, вручення відзнак Київської міської державної адміністрації та подарунків.