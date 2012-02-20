ЄП закликають надсилати якомога більше спостерігачів на вибори в Україні

Учасники Парламентського клубу друзів «Україна-ЄС» активізують моніторинг ситуації з видачами віз українським громадянам.

Як повідомили у прес-службі Парламентського клубу «Україна-ЄС», про це йшлося на черговому засіданні клубу друзів, що відбулось у Києві.

Депутати європейського та українського парламентів - учасники зустрічі - констатували, що запити, підготовлені ними за фактами порушення візового режиму, сприяли виправленню ситуації.

Депутати планують навесні цього року у Брюсселі провести у рамках групи друзів міжпарламентську дискусію із запрошенням представників інших європейських інститутів. Враховуючи, що візове питання є найчутливішим для громадян України, депутати вважають моніторинг ситуації із видачею віз одним із пріоритетів своєї діяльності.

Також під час зустрічі депутати за ініціативи співголів клубу Юлії ЛЬОВОЧКІНОЇ й Ірини ГЕРАЩЕНКО розглянули заяву до керівництва України та ЄС із закликом докласти необхідних зусиль для парафування Угоди про асоціацію, а також зберегти високу динаміку візового діалогу.

Крім того, депутати виступають за те, аби представники Європейського парламенту якнайширше були присутні у якості спостерігачів на парламентських виборах в Україні.

Також члени Клубу вітають заяви про готовність української влади запросити міжнародні місії зі спостереження за виборами. Вони запропонували провести у Києві та Брюсселі низку семінарів та круглих столів на тему майбутніх виборів.

У зустрічі, в якій взяли участь співголови Парламентського клубу друзів депутат ЄП Александр МІРСКІ, від Верховної Ради України – І.ГЕРАЩЕНКО та члени клубу - народні депутати Ірина БЕРЕЖНА, Ірина ГОРІНА, Микола КАТЕРИНЧУК, а також депутат Європарламенту Ян КОЗЛОВСЬКІ, також визначили низку просвітницьких проектів, які клуб планує реалізувати протягом 2012 року.

Під час зустрічі наголошувалось, що українське суспільство потребує ширшого інформування про ЄС. Учасники клубу запропонували в рамках інформаційної кампанії провести низку лекцій для українських студентів про функціонування інституцій ЄС за участі європейських депутатів – членів клубу «Україна-ЄС».

Першим виступить А.МІРСКІ, який вже цього тижня прочитає лекцію для студентів Національного педагогічного університету ім.Драгоманова

Члени клубу - депутати Європарламенту та українські парламентарії також схвалили проект заяви клубу, в якій закликали Верховну Раду України та Європарламент поглибити співробітництво в усіх форматах, наголосивши, що робота клубу є «ефективним інструментом неформального діалогу між депутатами обох парламентів».