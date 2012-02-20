Депутати спробують узагалі скасувати декларування видатків?
22:41, 20 лютого 2012Політика
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Інформація від Чорновола
Парламентська більшість спробує взагалі скасувати декларування видатків.
Про це повідомив депутат Тарас Чорновіл в ефірі 5 каналу, коментуючи конституційне подання депутатів від Партії регіонів щодо декларування видатків.
"Власне в конституційному поданні згадується тільки той факт, що порушено ніби норму, що закон набуває зворотної сили. Хоча це абсолютний абсурд, цього насправді нема", - заявив він.
"Вони будуть вносити, це вже заплановано, наскільки мені відомо, вносити зміни до закону, яким взагалі декларування видатків, і деякі інші моменти декларування, спробують усунути взагалі", - уточнив депутат.
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