Депутати спробують узагалі скасувати декларування видатків?

Парламентська більшість спробує взагалі скасувати декларування видатків.

Про це повідомив депутат Тарас Чорновіл в ефірі 5 каналу, коментуючи конституційне подання депутатів від Партії регіонів щодо декларування видатків.

"Власне в конституційному поданні згадується тільки той факт, що порушено ніби норму, що закон набуває зворотної сили. Хоча це абсолютний абсурд, цього насправді нема", - заявив він.

"Вони будуть вносити, це вже заплановано, наскільки мені відомо, вносити зміни до закону, яким взагалі декларування видатків, і деякі інші моменти декларування, спробують усунути взагалі", - уточнив депутат.

Українська правда