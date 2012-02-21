Азаров про газ, сир, вільну торгівлю та 3+1

Співпраця України з Митним союзом, куди входять Російська Федерація, Білорусь і Казахстан, у форматі «3+1» зберігає свою актуальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав під час зустрічі з головою Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм НАРИШКІНИМ.

«Ті пропозиції, які ми висловили щодо формату, приміром, «3+1» вони мають місце, зберігають свою актуальність», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд України уважно відстежує всі позитивні моменти в діяльності інтеграційних об`єднань, в яких беруть участь країни СНД.

«Ми уважно стежимо за тим, як працює Митний союз, як працює євразійська модель інтеграції, наш уряд уважно відстежує всі позитивні моменти, що є в діяльності цих інтеграційних об`єднань», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що інтеграція допомагає країнам виходити з економічної кризи. І це видно зараз на прикладі Греції, яка входить у Євросоюз.

Прем`єр-міністр також сподівається, що незабаром Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД буде передано на ратифікацію до Верховної Ради.

Він повідомив, що пакет необхідних документів уряд передав на вивчення до Адміністрації Президента.

«Ми сподіваємося, що незабаром ці документи надійдуть до Верховної Ради», - сказав М.АЗАРОВ.

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Україна і Росія незабаром планують розглянути питання економічної співпраці з третіми країнами, повідомив прем`єр-міністр під час зустрічі.

«Найближче засідання міжурядового комітету з економіки – одним із питань буде реалізація спільних проектів на ринках третіх країн, зокрема в ракетно-космічній сфері, авіабудуванні», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що спільними можуть бути також проекти: атомні електростанції в Туреччині, Болгарії, Індії, Йорданії. Також будівництво ширококолійної залізниці Кошице-Братислава-Відень. Також спільні проекти з третіми країнами можуть стосуватися модернізації енергетичної інфраструктури і виробництва мінеральних добрив.

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«Ми докладаємо дуже значних зусиль для того, щоб знайти, перш за все, взаємовигідний варіант вирішення цього завдання, взаємоприйнятний варіант», - зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому він звернув увагу на те, що зараз промислові підприємства України платять за газ 560 дол. за тисячу кубометрів.

«Я не можу не звернути увагу вашу й ваших колег на те, що зараз, приміром, наші промисловці платять за газ 560 доларів за тисячу кубометрів. Це рекордна ціна. Такої ціни практично ніде в Європі немає», - сказав український прем`єр.

М.АЗАРОВ також висловив надію, що вирішення газових питань буде знайдено найближчим часом. «Рішення має бути знайдено найближчим часом», - зазначив він.

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Прем`єр-міністр сподівається, що узгодження технічних регламентів зніме проблемні питання в торгівлі з Росією.

«Це значно полегшить нашу взаємодію й усуне ті проблемні питання, які іноді бувають у процесі нашої спільної діяльності», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що українська сторона активно проводить роботу в цьому напрямку.