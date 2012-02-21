Владу закликають пришвидшити парафування Угоди про асоціацію з ЄС

Парламентський клуб Україна-ЄС закликає українську владу та Європейський парламент активізувати процес парафування Угоди про асоціацію.

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО, відповідну заяву було ухвалено на засіданні Парламентського клубу Україна-ЄС та найближчим часом буде направлено українським та європейським інституціям.

"Ми звертаємося з проханням приділити особливу увагу забезпеченню парламентської підтримки укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ми закликаємо обидві сторони до якнайшвидшого парафування проекту угоди", - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, якнайшвидше парафування цієї угоди пов`язане з необхідністю виконання владою України політичних зобов`язань, а також з майбутнім розвитком держави. "Якщо сторона сама говорить про своє бажання асоціації до Європейського Союзу, тому вона має виконувати певні зобов`язання", - наголосила вона.

"Після 4 березня тиск з боку Росії на Україну буде посилений у контексті втягування України у Євразійський простір, який є головним зовнішньополітичним проектом ПУТІНА. І для того, щоб в українських можновладців, чиновників і політиків не було жодного шансу звернути зі шляху євроінтеграції, нам потрібно парафувати цю угоду. Якнайшвидше, бажано це зробити в лютому-березні", - наголосила І.ГЕРАЩЕНКО.

У свою чергу, народний депутат Ірина БЕРЕЖНА зауважила, що найбільш складним для України буде процес імплементації цієї угоди. "Парафування - це не найбільш складна процедура у даному процесі, тому що потім буде ратифікація. Але навіть якщо, за самими кращими прогнозами, це буде зроблено у найближчі роки, самим складним питанням є саме імплементація. І на цьому процесі потрібно робити наголос вже сьогодні", - переконана депутат.

Депутат Європарламенту Олександр МІРСЬКИЙ, який також входить до складу клубу Україна-ЄС, зазначив, що процес парафування угоди загальмувався через внутрішню ситуацію в Україні. "Але я - оптиміст. Україна буде в Європі, але для цього треба виконати велике домашнє завдання", - зазначив він.

За словами народного депутата Миколи КАТЕРИНЧУКА, усі першочергові завдання вже поставлені у відповідних документах та резолюціях європейських інституцій. "Перша проблема - верховенство права, друга - декриміналізація, третя - амністія (політв`язнів - УНІАН), четверта - демократичність парламентських виборів", - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, Парламентський клуб "Україна-ЄС" (група друзів України) був створений у вересні 2010 року, але перше засідання групи відбулося 24 травня 2011 року. До складу цієї неформальної групи входять депутати усіх політичних груп і фракцій як Європарламенту, так і Верховної Ради України.

Групу створено для того, щоб допомогти Україні якнайшвидше інтегруватися у ЄС.