Київські бютівці їдуть мітингувати під Качанівською колонією

08:03, 22 лютого 2012
Політика
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Везуть книжки та велику передачу

22 лютого делегація представників київської організації партії «Батьківщина» вирушить до Харкова у Качанівську виправну жіночу колонію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Батьківщина», з 13.00 біля колонії заплановано провести передачу зібраних у наметовому містечку книг, мітинг та флеш-моб.

Як повідомили у прес-службі осередку, до делегації на чолі з народним депутатом Юрієм ОДАРЧЕНКОМ увійдуть представники парламентської фракції, депутати Київради від «БЮТ-Батьківщина» та активісти партії.

Представники «Батьківщини» передадуть керівництву виправного закладу близько тисячі книжок, зібраних у наметовому містечку за минулий тиждень. Також, «БЮТівці» привезуть матеріальну допомогу для ув’язнених (продукти харчування та засоби особистої гігієни), придбані на зібрані представниками парламентської фракції гроші.

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