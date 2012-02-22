Попов прийшов на відкритий урок у школу

Відкритий урок «Ми господарі ЄВРО-2012» відбувся сьогодні у столичній спеціалізованій школі №16 з поглибленим вивченням англійської мови.

Як повідомляє сайт КМДА, на свято до школярів завітав голова міської адміністрації Олександр Попов.

Учні влаштували гостям уроку імпровізовану подорож усіма містами, які прийматимуть футбольний турнір, а також провели цікаву екскурсію Києвом – і усе це українською та англійською мовами. Окрім того, кожен присутній в урочистій шкільній залі взяв участь в інтерактивних вікторинах та конкурсах, які самостійно придумали діти.

«ЄВРО-2012 для Києва – дуже престижна подія, і, я переконаний, що рівень її проведення безпосередньо вплине на кількість туристів, які захочуть відвідати столицю після чемпіонату. Тому я дуже вдячний учням школи за таку зацікавленість, гарні знання мов, бажання працювати волонтерами та прагнення допомогти нам у створенні позитивного іміджу Києва. Зі свого боку зауважу, що столична влада зараз працює над удосконаленням інфраструктури міста, яка у перш чергу покращується для усіх киян і для кожного з вас. А якщо у рідному місті буде комфортно його мешканцям, то буде комфортно і його гостям», – зауважив Олександр Попов.

На шкільному святі ЄВРО-2012 були також присутні Друзі чемпіонату і Талісмани Славек та Славко. Вони взяли участь у підбитті підсумків конкурсу малюнків «ЄВРО-2012 очима дітей» та конкурсу фотографій «Відкрий Україну світові».

На закінчення відкритого уроку учні презентували присутнім неофіційний гімн турніру, який самі написали.