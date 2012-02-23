Як кияни ставляться до бюджетної політики Попова

Сімдесят два відсотки киян вважають, що додаткові доходи міського бюджету влада має спрямовувати на допомогу малозабезпеченим. Дванадцять відсотків жителів міста виступають за те, щоб ці кошти інвестувалися в розвиток столиці. Шістнадцять відсотків киян пропонують використовувати додаткові доходи міського бюджету пропорційно на соціальні потреби і на інвестиції в економіку міста. Такі результати вуличного опитування, проведеного в Києві Інститутом медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива».

У той же час ставлення мешканців столиці до планових доходів дещо інше. Відповідаючи на запитання, яким хотіли б бачити бюджет міста, лише 56 відсотків киян зазначили, що міська влада повинна формувати соціальний бюджет. 18% вважають, що у міста має бути бюджет розвитку. І 26 відсотків виступають за збалансований бюджет, який враховував би соціальні потреби киян і стимулював би зростання економіки в перспективі.

«Результати опитування цікаві з тієї точки зору, що ставлення киян до планових і надпланових доходів дещо відрізняється, – зазначає керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко. – Кияни готові до того, що частину планових доходів бюджету місто буде направляти на розвиток, хоча в цілому більшість виступає таки за соціальну спрямованість фінансової політики влади. Щодо додаткових доходів, то переважна більшість киян виступає за те, щоб ці доходи направити виключно на соціалку».

На думку Євгена Черненко, дії міської влади цілком відповідають очікуванням киян. «Якщо аналізувати бюджет, затверджений Київрадою в грудні, то можна назвати його збалансованим зі зміщенням до соціальної спрямованості. Нещодавні рішення влади спрямувати додаткові доходи переважно на соціальні програми також відповідають запитам мешканців міста. У цьому плані можна говорити про те, що Олександр Попов проводить бюджетну політику, яку схвалюють кияни», – закінчив Євген Черненко.

Як повідомлялося, за ініціативою голови КМДА Олександра Попова Київрада 16 лютого затвердила зміни до соціальних програм «Турбота. Назустріч киянам» і «Соціальне партнерство», істотно збільшивши їх фінансування. Як зазначив глава КМДА, заходи щодо створення умов для розвитку виробництва і торгівлі в місті і, як наслідок, підвищення заробітної плати збільшили суми бюджетних надходжень. Ще одним джерелом наповнення міської скарбниці стали блокування тіньових схем і боротьба з корупцією. Гроші, які раніше йшли до кишень хабарників, надійшли до бюджету, що дозволило місту збільшити фінансування соціальних програм.

21 лютого Олександр Попов підписав розпорядження, згідно з яким перші 12,8 мільйонів гривень будуть спрямовані на допомогу різним категоріям населення – сім`ям загиблих афганців, інвалідам, пенсіонерам тощо.

Цензор