Масляна на Троєщині: танці, співи, народні ігри і забави

Активісти об’єднання громадян «За Троєщину!» запрошують усіх киян у суботу, 25 лютого 2012 року, на проводи зими та святкування Масляної. Заходи розпочнуться о 14:00 на майданчику біля входу до кінотеатру «Флоренція» (пр-т Маяковского, 31).

У програмі святкування – виступи фольклорних ансамблів «Чарівниці» та «Хуторяни», хореографічного ансамблю «Лотос». Окрім того, троєщинців розважатимуть театр історичного костюма «Святогор» та вихованці театру пластики та пантоміми «Театр без слів». На дітей чекають веселі конкурси із призами та ігрове шоу «Стовп розваг». Кожен, від старого до малого, знайде собі заняття для душі та зможе весело й цікаво провести час, взявши участь у традиційних українських народних іграх і забавах.

Також усі присутні зможуть скуштувати обрядове пригощання Масляної – смачні млинці та зігрітися чашкою гарячого чаю.

А о 16:00 розпочнеться виступ зіркового гостя – народного артиста України Михайла Поплавського. Він виступатиме на святі на прохання народного депутата України, голови Ради об’єднання громадян «За Троєщину!» Валерія Борисова і заспіває для троєщинців свої найкращі пісні.