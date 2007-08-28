Гавриш уже знає, хто з ким і за що воюватиме у новій Верховній Раді

Радник Президента України Степан ГАВРИШ прогнозує, що в новообраній Верховній Раді точитиметься ще запекліша боротьба між політичними силами.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Верховна Рада буде більш проблемнішою, більш агресивнішою. Боротьба буде йти за формування політичної більшості, Кабінету міністрів, боротьба за те, хто буде контролювати головні фінансові потоки», - сказав С.ГАВРИШ, додавши при цьому, що замість цього «влада має займатися іншим: вона має побудувати нову національну програму розвитку».

Говорячи про результати виборів, С.ГАВРИШ висловив думку, що навряд чи до парламенту після виборів потраплять політичні сили, які не були представлені у ВР V скликання. «Нові політичні сили туди не прийдуть, не принесуть нової ідеї. Відбудуться певні зміни. Активна позиція БЮТ дозволить поліпшити їй своє становище, але принципово це нічого не дасть. Протистояння залишиться», - сказав він, наголосивши, що це навіть не проблема виборчої кампанії. На думку С.ГАВРИША, такі процеси відбудуться «в першу чергу тому, що у політичних сил нової ідеї зараз практично не існує», «привнесений конфлікт нічим не буде заміщений. Ми бачимо, що схід голосує за ЯНУКОВИЧА, захід буде голосувати за БЮТ і НУ-НС».

Також С.ГАВРИШ висловив сумнів, що в новому парламенті буде створено широку коаліцію. «Ви бачите, що сьогодні політичні сили заявляють, що вони готові до цього, завтра вони проти цього протестують і кажуть, що ніколи цього не буде»,- пояснив він.

За словами С.ГАВРИША, в таких умовах, якщо не прийняти нову редакцію Конституції, не змінити орієнтацію ключових фінансово-промислових груп, нічого не вдасться змінити «в логіці національного розвитку, і будемо мати постійно кризовий процес».

С.ГАВРИШ висловив переконання, що ВР VI скликання «має виконати ключову роль – сприяти прийняттю змін до Конституції прийнятих на всеукраїнському референдумі».