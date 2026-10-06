На Лівому березі Києва стався колапс, а Південний міст закляк у заторі, - ЗМІ

Потяги метро курсували через оди.

У вівторок, 6 жовтня, в першій половині дня виникли проблеми з рухом Південним мостом у Києві як автомобільного транспорту, так і поїздів метро.

"Київ24" повідомляє, що на мосту у напрямку правого берега утворився затор. Найбільше скупчення автівок фіксують біля Осокорків.

"Затор спостерігається переважно у двох крайніх лівих смугах і тягнеться приблизно до середини мосту. Ближче до правого берега автомобілі розподіляються по смугах, тому значного скупчення там немає. Наземний громадський транспорт курсує без значного напливу пасажирів", – ідеться в повідомленні.

Відео дня

Щодо поїздів метро, то вони перетинали Південний міст в напрямку правого берега наступним чином: один потяг висаджує пасажирів і перетинає міст порожнім, наступний забирає людей. Проміжок часу між потягами на "зеленій" гілці метро коливається в межах 4-6 хв.

Водночас "5 канал" повідомив про велику кількість пасажирів на платформі метро "Осокорки".

"Частина поїздів прямує лише від "Червоного Хутора" до "Осокорків" через технічні проблеми. Ті потяги, які їдуть далі, переповнені. Тим часом, на платформі "Осокорків" зібралося багато пасажирів, які намагаються потрапити на правий берег столиці", – ідеться в повідомленні.

Удари по мостах в Києві – головні новини

Рух транспорту Південним мостом в Києві на деякий час повністю перекривали ще 2 жовтня через серію ударів російських окупантів по споруді. Рух обмежували і на інших столичних мостах. Частково було обмежено рух по мосту Метро з лівого на правий берег. На мосту Патона був повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

Економіст Іван Ус зазначає, що Києву доведеться шукати альтернативні способи переправи через Дніпро. Він не виключає, що можуть з'явитися і пороми, які будуть курсувати між лівим та правим берегом.

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