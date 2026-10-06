Поромами через Дніпро в Києві: експерт відповів, скільки б часу на це пішло

Він зазначив, що зимою не дуже поплаваєш.

У Києві як альтернативний спосіб для перевезення пасажирів між правим та лівим берегами Дніпра можна було б запустити пасажирські пороми за прикладом Лісабона (Португалія). Про це сказав в ефірі День.LIVE голова ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик.

Він зазначив, що в Києві, зокрема, можна було б зробити маршрут від Русанівки до Поштової площі, де вже є причальні майданчики, а пізніше і в інших місцях можна було б їх збудувати.

"Шлях від Русанівки до Поштової площі займав би 15 хвилин", - наголосив Селик.

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За його словами, вартість одного судна, який ходить в Лісабоні, приблизно 10 мільйонів євро. При цьому додав, що для порівняння, це ціна як за два поїзда метро, а пропускна здатність, як половини поїзда метро.

"Але треба розуміти, що кораблики і судна не продаються в супермаркеті, а їх треба замовляти і вони прийдуть в Україну не раніше, як через рік, якщо йдеться про нові, або, якщо вживані, бо Лісабон зараз їх замінює, то це - кілька місяців", - сказав Селик.

В той же час він зазначив, що не потрібно забувати про зиму, тому з листопада до березня, на Дніпрі, ймовірно, не буде навігації і ми не зможемо використати цей варіант пересування.

Удари по мостах в Києві

Як повідомляв УНІАН, Росія вже неодноразово атакувала Південний та Північний мости через Дніпро, які з’єднують правий та лівий берег столиці України.

Rоментуючи удари російських окупантів по мостах у Києві, авіаексперт Костянтин Криволап зазначив, що наразі немає доказів, що кумулятивно-розрізний засіб спеціального призначення російських окупантів може завдавати серйозної шкоди мостам, а начебто застосування росіянам бетонобійних бомб - це посилення психологічного впливу.

За його словами, удари РФ свідчать про те, що йдеться не про виведення мосту з ладу, а щоб зупинявся по ньому рух, створювати людям незручності, психологічно тиснути на українців.

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