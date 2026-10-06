'Зелена' гілка київського метро змінить графік роботи: як курсуватимуть поїзди

У ранкові та вечірні години пік поїзди на Сирецько-Печерській лінії метро курсуватимуть за спеціальним графіком, повідомило КП "Київський метрополітен" в Facebook.
Обмеження діятимуть вранці орієнтовно із 7:30 до 10:00 та ввечері з 16:00 до 20:00. Поїзди курсуватимуть "зеленою" лінією метро за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням руху.
"Тимчасовий режим пов’язаний з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Через це поїзди почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки", – ідеться в повідомленні.
При цьому в інший час обмеження не діятимуть. Потяги курсуватимуть у звичному режимі, відповідно до встановлених графіків. В "Київському метрополітені" пояснили, що даний алгоритм руху дає змогу організувати перевезення пасажирів з урахуванням обмежень на Південному мосту.
Рух мостами в Києві – головні новини
6 жовтня в першій половині дня виникли проблеми з рухом Південним мостом у Києві як автомобільного транспорту, так і поїздів метро. Останні рухались мостом в напрямку правого берега наступним чином: один потяг висаджував пасажирів і перетинав міст порожнім, а вже наступний забирав людей.
Рух мостами через Дніпро в столиці почали обмежувати після ударів по спорудах російських окупантів 1-2 жовтня. Економіст Олег Пендзин зазначає, що зведення понтонних переправ та будівництво відповідної розв’язки буде набагато дорожчим рішенням, ніж посилення протиповітряної оборони, яка захистить мости від ворожих дронів.