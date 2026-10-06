Нардеп Гончаренко загримів до бази 'Миротворця'

На тлі скандальних заяв про можливі домовленості з Росією та поступки України народний депутат опинився у базі сайту "Миротворець".

Народний депутат Олексій Гончаренко опинився у базі сайту "Миротворець". Відповідне досьє на парламентаря з'явилося на ресурсі.

Внесення Гончаренка до бази відбулося на тлі його останніх заяв щодо завершення війни та можливих домовленостей із Росією. На сайті "Миротворець" політика називають "професійним провокатором" та "політичним популістом".

Також зазначається, що Гончаренко загримів до бази "Миротворець" за "усвідомлені системні навмисні дії, створені задля деморалізацію суспільства, придушення його волі до опору російській агресії, системні дії на користь російсько-фашистських загарбників, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів в Україні".

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Скандал навколо Гончаренка - що передувало

Напередодні Гончаренко закликав Україну почати домовлятися з Росією та піти на низку поступок заради завершення війни. Зокрема, він пропонував послабити санкції проти РФ в обмін на припинення далекобійних ударів, відкриття Чорного моря для судноплавства та звуження активних бойових дій до ділянки фронту на Донбасі. Також депутат говорив про можливість повернення до обговорення нейтрального статусу України, співпраці з НАТО, мовного законодавства та питання російської православної церкви.

5 жовтня Гончаренко також оприлюднив перелік із 50 пунктів, які, за його словами, мають свідчити про його проукраїнську позицію.

На тлі цих заяв фракція "Європейської солідарності" 5 жовтня оголосила про припинення політичної співпраці з Гончаренком. У політсилі пояснили рішення ідеологічними розбіжностями щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України.

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