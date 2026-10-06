У Києві припинив роботу ще один дата-центр після удару РФ (фото)

Київський датацентр "Омега Телеком" припинив роботу унаслідок російського удару. Про це оператор повідомив у своєму Facebook.
"Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський датацентр "Омега Телеком" припиняє свою роботу. Ми продовжуємо відновляти канали зв’язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках", – написала компанія.
На фото, які оприлюднила компанія, видно, що обладнання практично повністю знищене вогнем.
Довідка УНІАН. "Омега Телеком" – це український телекомунікаційний оператор та провайдер, який надає послуги корпоративного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету для бізнесу й інших провайдерів, а також послуги датацентру. Мережа компанії охоплює понад 260 міст України.
Росія атакує датацентри України – останні новини
Останнім часом Росія активізувала удари по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі України. Це вже спричиняло перебої з доступом до інтернету в Києві. Унаслідок серії російських ударів критичних пошкоджень зазнав, зокрема, дата-центр "Парковий" у Києві – він повністю припинив роботу.
Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький попереджав, що російські удари по цифровій та телекомунікаційній інфраструктурі створюють постійну загрозу масштабних перебоїв у роботі інтернету. За його словами, в уряді розглядають найгірший варіант розвитку подій і готуються до можливих тривалих проблем зі зв’язком.