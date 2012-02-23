Тюремники кажуть, що Тимошенко й сьогодні відмовилася здавати кров

Сьогодні ув’язнена у Качанівській колонії колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час проходження інструментального медобстеження в одному із закладів охорони здоров’я Харкова в чергове відмовилась від здачі запропонованих лікарями аналізів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

У ДПтС підкреслили, що за даним фактом складено відповідний акт.

«На виконання рекомендацій іноземних та українських лікарів щодо необхідності проведення аналізу зразків біологічного матеріалу для підготовки остаточних висновків і рекомендацій комісії, сьогодні, 23 лютого, Ю.ТИМОШЕНКО під час проходження інструментального медобстеження в одному із закладів охорони здоров’я м.Харкова в чергове відмовилась від здачі запропонованих лікарями аналізів».

Водночас «Державна пенітенціарна служба України інформує, що під час роботи комісії німецьких, канадських та українських лікарів в Качанівській виправній колонії Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась надавати зразки біологічного матеріалу для проведення лабораторного дослідження стану її здоров’я. Про це було складено відповідний акт».

У ДПтС також повідомили, що «під час роботи Міжнародної медичної комісії, створеної спільним наказом ДПтС України, МОЗ України та МЗС України від 10 лютого № 69/105/40 щодо обстеження засудженої ТИМОШЕНКО Ю.В., 1960 року народження і вирішення питання про її подальше лікування, українськими та канадськими фахівцями ТИМОШЕНКО Ю.В. було запропоновано підписати інформовану згоду пацієнтки на медичне втручання у частині забору біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень крові у трьох зразках (1-й зразок для дослідження в Україні, 2-й зразок - в лабораторіях клінік, запропонованих Канадськими лікарями та 3-й зразок - залишається в Україні для проведення контрольних досліджень у порядку, визначеному судово-медичною експертизою». «Від запропонованого підписання інформованої згоди на медичне втручання у частині забору біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень та безпосередньої здачі крові» Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась», - підкреслили в ДПтС і зазначили, що відповідний акт підписано чотирма лікарями.