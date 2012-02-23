У Донецькій облраді відмовилися від використання червоного прапора

Сьогодні депутати Донецької обласної ради не включили до порядку денного чергової сесії питання про можливість використання червоного прапора з символікою часів Великої Вітчизняної війни у дні святкування Перемоги, оскільки червоний прапор не відповідає нормам законодавства України і рішенню Конституційного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку сесії заявив депутат від фракції Партії регіонів, голова постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, законності і порядку Володимир ГЕНСИЦЬКИЙ.

Незважаючи на те, що на розгляді даного питання наполягали представники Комуністичної партії України, депутати погодилися зі словами В.ГЕНСИЦЬКОГО.

Зокрема, він пояснив, що це питання не відповідає законодавству, оскільки Конституційний суд України «заборонив піднімати червоний прапор» разом з державним прапором країни.

За словами депутата, саме тому комісія повернула проект рішення, яким серед іншого рекомендувалося «міським, районним, селищним радам, установам, організаціям ... встановлювати Червоний Прапор з символікою часів Великої Вітчизняної війни на будівлях місцевих рад і проводити святкові заходи з використанням символіки часів Великої Вітчизняної війни», на доопрацювання.

У свою чергу, депутат облради від фракції КПУ Ірина ПОПОВА висловила сподівання, що це питання після доопрацювання буде винесене на наступну сесію облради.