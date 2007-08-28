Чи може реєстрація клона ”Пори” в ЦВК стати причиною для скасування виборів?

Член Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА називає помилковими сьогоднішні рішення комісії щодо громадянської партії “Пора” і вважає, що ці рішення будуть оскаржені.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам А.МАГЕРА зауважив, що ці рішення не матимуть перспективи, якщо будуть оскаржені в суді одним з суб’єктів виборчого процесу.

Він переконаний, що процедура виходу партії з блоку, виписана в законі про вибори народних депутатів, не була дотримана. «Найкращим виходом із ситуації було б відкладення розгляду питання до остаточного ухвалення рішення судом», - сказав А.МАГЕРА.

Він вважає, що ЦВК дещо поспішила з реєстрацією виборчих списків “Пори”.

Відповідаючи на запитання, чи може в майбутнього це рішення ЦВК стати приводом для скасування результатів парламентських виборів, А.МАГЕРА зауважив, що таким чином не можна ставити питання. «Як на мене, можуть бути певні правові складнощі в подальшому ході виборчого процесу і, зокрема, під час встановлення результатів виборів», - зазначив він.

У свою чергу, представник НУ-НС в ЦВК Роман ЗВАРИЧ висловив переконання, що після оскарження його блоком сьогоднішнього рішення ЦВК «все повернеться на свої місця». Р.ЗВАРИЧ вважає, що блок зможе довести в суді свою правоту.

За його словами, можна взяти до уваги хоча б один факт: існування двох печаток партії. Він зауважив, що відповідно до закону, ЦВК мала звернутись до правоохоронних органів, якщо їй стало відомо про такий факт. Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що мова йде про скоєння злочину. Р.ЗВАРИЧ вважає, що перевірка дуже швидко встановить, чия печатка є автентичною.

Також він звернув увагу на те, що на з’їзді “Пори”, де приймалося рішення про вихід з блоку, не був присутній член ЦВК, а місце проведення з’їзду було в останній момент змінено, що було підтверджено в ході сьогоднішнього засідання ЦВК.