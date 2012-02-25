Луганська облрада закликає дати статус російській мові

Луганська обласна рада закликає Верховну Раду ухвалити проект закону України «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення ухвалили депутати сьогодні на сесії обласної ради.

На думку депутатів облради, запропонований законопроект усуває грунт для політичних спекуляцій навколо мовної теми, надає громадянам України гарантії культурно-мовної свободи, усуває дискримінацію за національною і мовною ознакою.

«Ми враховуємо висновки Комітету міністрів Ради Європи від 7 липня 2010 року, в яких сказано, що «мовний ландшафт України унікальний, оскільки мовою, яка не є державною (російською), говорить велика частина населення, включаючи людей, які належать до інших національних меншин». Також у висновках комітету сказано, що «російську мову віднесено на невідповідний їй рівень», - йдеться у зверненні депутатів.

У зв'язку з викладеним депутати Луганської облради закликають підтримати невідкладний розгляд і ухвалення закону.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ і Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про принципи державної мовної політики».

У пояснювальній записці наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) - у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві і Севастополі; кримськотатарська - в АР Крим, угорська - в Закарпатській області, румунська - у Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.

Водночас Венеціанська комісія вважає, що у проекті закону не достатньо гарантій застосування і захисту української мови.