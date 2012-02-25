Тюремники задоволені здоров'ям Іващенка

Лікарі визнали задовільним стан здоров’я колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА, який утримується у Київському СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, 23 лютого на території Київського СІЗО за участі лікарів Міністерства охорони здоров’я та ДПтС України було проведено комісійний огляд стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА.

«За результатами медичного огляду членами комісії було констатовано, що з 24 січня п.р. В.ІВАЩЕНКО відмічає деяке покращання стану свого здоров’я, зменшення больового синдрому. Загальний стан хворого лікарями визнано задовільним. В акті комісійного огляду також зазначено, що лікування у спеціалізованих закладах охорони здоров’я за межами Київського СІЗО ув’язнений не потребує», - сказано у повідомленні.

Наразі В.ІВАЩЕНКО продовжує в повному обсязі отримувати лікування в умовах медичної частини Київського СІЗО, призначене за результатами попередніх комісійних оглядів фахівців МОЗ України.

Одночасно, за результатами вчорашнього комісійного огляду В.ІВАЩЕНКУ призначено додаткове медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування, яке буде проводитись в межах Київського СІЗО.

Стан здоров’я В.ІВАЩЕНКА продовжує перебувати під динамічним спостереженням медперсоналу Київського СІЗО.

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. За час перебування в СІЗО стан здоров'я В.ІВАЩЕНКА дуже погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.