На Банковій натякають, що СБУ більше не займатиметься справами Тимошенко

Із прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу скоротяться повноваження Служби безпеки України, зокрема розслідування економічних та службових злочинів вийде з-під її юрисдикції.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» ( №7, 24 лютого - 2 березня) повідомив керівник Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, це відбудеться у зв’язку з тим, що у новому КПК пропонується скасувати альтернативну підслідність.

«У нас зараз незрозуміло, який орган що розслідує. Хто перший кримінальну справу завів, той і розслідує. І підприємець ходить і розповідає одне й те саме спочатку в податковій, потім - у міліції, далі - в СБУ і, нарешті, в прокуратурі. Більше такого не буде. А у зв’язку з ліквідацією альтернативної підслідності кожен орган матиме чітко визначений перелік складів злочинів і нестиме персональну відповідальність за їх розкриття», - пояснив А.ПОРТНОВ.

Він зауважив, що таким чином у віданні СБУ залишаться тільки справи, пов’язані зі злочинами проти держави, шпигунство, тероризм, контрабанда наркотиків, радіоактивних матеріалів та зброї, військові злочини й аналогічні інші. "Тобто у служби безпеки не залишиться ні економічних, ні службових злочинів", - сказав А.ПОРТНОВ.