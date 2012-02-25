Янукович призначив першого заступника голови СБУ

Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 154/2012 призначив Петра ШАТКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України. Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм указом за № 153/2012 В.ЯНУКОВИЧ звільнив П.ШАТКОВСЬКОГО з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter