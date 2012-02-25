Янукович призначив першого заступника голови СБУ
13:17, 25 лютого 2012Політика
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 154/2012 призначив Петра ШАТКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України.
Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим своїм указом за № 153/2012 В.ЯНУКОВИЧ звільнив П.ШАТКОВСЬКОГО з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.
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