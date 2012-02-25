"Наша Україна" проти створення "паралельних опозицій"

У «Нашій Україні» переконані, що їхня політична сила має стати провідником для національно-демократичних партій.

Про це йшлося під час наради лідера політичної партії «Наша Україна» Віктора ЮЩЕНКА з керівниками обласних організацій партії, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

У ході наради обговорювалися питання підготовки партії до парламентських виборів та консолідації демократичних патріотичних сил.

В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що «Наша Україна» має брати активну участь у виборах 2012 року, маючи унікальний ідеологічний та людський потенціал.

Учасники наради підтримали необхідність зміцнення єдності демократичної опозиції, посилення координації дій на регіональному рівні та формування єдиного фронту об`єднаної опозиції на виборах до Верховної Ради України.

Партійні активісти, які представляли різні регіони держави, висловили впевненість, що «Наша Україна» має виступити в ролі провідника для національно-демократичних партій таких, як партії УНП, КУН, УП «Собор», громадських організацій, та допомогти їм на шляху до об`єднаної опозиції, яка концентрується в Комітеті опору диктатурі, а також представлення єдиного виборчого списку від опозиції. Наголошувалося на тому, що «Наша Україна» повинна рішуче запобігти спробам утворити опозицію, паралельну існуючому КОД.

«Головними завданнями партії на даний момент визначено створення виборчих штабів та консультації з політичними партнерами по об’єднаній опозиції щодо спільної політичної платформи та координації дій по боротьбі з режимом ЯНУКОВИЧА», - зазначили у прес-службі.