Хмельницький БЮТ покарав "зрадників"

На Хмельниччині з фракції ВО “Батьківщина” в обласній раді виключили 6 депутатів з формулюванням «за зраду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник фракції в облраді Іван ГЛАДУНЯК на XV звітно-виборчій партійній конференції, яка відбулася в суботу в Хмельницькому.

«На жаль, у фракції відбулися неправильні речі, і шість депутатів не виконали важливу вказівку – проголосували за обласний бюджет. Я назву ці прізвища: Інна ШОРОБУРА (ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії), Артур ФРІДМАН (голова спостережної ради, голова ради директорів ЗАТ Об`єднання “Прогрес”), Леонід СЕМЕНЮК (акушер-гінеколог Хмельницького міського перинатального центру), Юрій ПЛИВАНЮК (начальник управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міської ради), Леонід БРИНДІКОВ (головний лікар Хмельницького обласного онкологічного диспансеру) та Микола ДЯЧУК (заступник голови правління корпорації “Сварог Вест Груп”)”, - наголосив він.

І.ГЛАДУНЯК додав, що наступним кроком буде виключення цих депутатів з партії облорганізації ВО “Батьківщина”.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій обласній раді нараховується 104 депутати, з них 31 від фракції ВО “Батьківщина”, яких було обрано на місцевих виборах 2010 року.