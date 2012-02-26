Могильов змінив представника Криму в Москві
11:11, 26 лютого 2012Політика
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Постанови - на сайті уряду автономії
Рада міністрів Автономної республіки Крим своєю постановою призначила на посаду представника АРК в Москві Олексія БРИЧЕЄВА замість Олександра РУДЕНКА.
Відповідна постанова Радміну Криму (№43 від 23 лютого) обнародувана на сайті уряду автономії.
Іншою своєю постановою (№42 від 22 лютого) Рада міністрів Криму звільнила О.РУДЕНКА з посади представника АРК в Москві за власним бажанням відповідно до поданої заяви.
Обидві постанови підписані головою Ради міністрів Криму Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.
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