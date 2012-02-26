Могильов змінив представника Криму в Москві

Постанови - на сайті уряду автономії

Рада міністрів Автономної республіки Крим своєю постановою призначила на посаду представника АРК в Москві Олексія БРИЧЕЄВА замість Олександра РУДЕНКА. Відповідна постанова Радміну Криму (№43 від 23 лютого) обнародувана на сайті уряду автономії. Іншою своєю постановою (№42 від 22 лютого) Рада міністрів Криму звільнила О.РУДЕНКА з посади представника АРК в Москві за власним бажанням відповідно до поданої заяви. Обидві постанови підписані головою Ради міністрів Криму Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.

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