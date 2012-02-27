Сайт «Народної самооборони» не доступний

Сайт громадянського руху «Народна самооборона», який планував сьогодні здійснювати пряму трансляцію з засідання Печерського районного суду Києва та оголошення вироку лідерові НС, екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКОВІ, не доступний для користувачів Інтернету.

Як передає кореспондент УНІАН, також відсутня трансляція з Печерського райсуду, яку анонсували у своєму ефірі два українські телеканали – «5 канал» та ТВі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, Печерський райсуд розпочав оголошувати вирок Ю.ЛУЦЕНКУ, якому, за даними Генпрокуратури, інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, й зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

14 лютого представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця й позбавленням права впродовж 3-х років обіймати організаційно-розпорядчі посади.