Тимошенко номінували на Нобелівську премію
14:29, 27 лютого 2012Політика
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Разом із Білом Клінтоном і Гельмутом Колем
Екс-прем’єра Юлію Тимошенко номіновано на Нобелівську премію миру.
Тимошенко – одна з 241 номінанта, пише The Daily Telegraph.
Крім Тимошенко, на премію номіновано також колишнього президента США Біла Клінтона і колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля.
Також серед домінантів - американський вiйськовий Бредлi Меннiнг, який передавав Wikileaks секретні документи.
Як відомо, "Світовий конґрес українців" надіслав до Нобелівського комітету лист, у якому підтримав висунення кандидатури Юлії Тимошенко на отримання Нобелівської премії миру.
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