Тимошенко номінували на Нобелівську премію

Екс-прем’єра Юлію Тимошенко номіновано на Нобелівську премію миру.

Тимошенко – одна з 241 номінанта, пише The Daily Telegraph.

Крім Тимошенко, на премію номіновано також колишнього президента США Біла Клінтона і колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля.

Також серед домінантів - американський вiйськовий Бредлi Меннiнг, який передавав Wikileaks секретні документи.

Як відомо, "Світовий конґрес українців" надіслав до Нобелівського комітету лист, у якому підтримав висунення кандидатури Юлії Тимошенко на отримання Нобелівської премії миру.

Українська правда