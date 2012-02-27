Тимошенко номінували на Нобелівську премію

14:29, 27 лютого 2012
Політика
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Разом із Білом Клінтоном і Гельмутом Колем

Екс-прем’єра Юлію Тимошенко номіновано на Нобелівську премію миру.

Тимошенко – одна з 241 номінанта, пише The Daily Telegraph.

Крім Тимошенко, на премію номіновано також колишнього президента США Біла Клінтона і колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля.

Також серед домінантів - американський вiйськовий Бредлi Меннiнг, який передавав Wikileaks секретні документи.

Як відомо, "Світовий конґрес українців" надіслав до Нобелівського комітету лист, у якому підтримав висунення кандидатури Юлії Тимошенко на отримання Нобелівської премії миру.

Українська правда

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