Луценко вважає, що його вирок - подарунок Януковичу

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає свій вирок подарунком Віктору ЯНУКОВИЧУ до 2-ї річниці його президентства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам після завершення оголошення вироку. (УНІАН: Ю.ЛУЦЕНКА засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна).

«Я думаю, після цього – голосно чи неголосно – звучатиме: любий Вікторе Федоровичу, вітаємо вас з другою інавгурацією», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас екс-міністр зауважив, що під час оголошення вироку в його основу були покладені не покази свідків, надані ними в судовому засіданні, не вивчені докази, не дослідження результатів експертиз, а безпосередньо те, що було написано прокуратурою в обвинувальному висновку.

У той же час екс-міністр заявив, що таким вироком сьогоднішній режим показав «свою скору смерть. Критичні точки – боязнь правди і командної демократії, якщо опозиція буде це знати і скористується цим, режим буде повалений».

По завершенню судового засідання група опозиційних народних депутатів на чолі з Олександром ТУРЧИНОВИМ зробили спробу прорватися до зали суду, але співробітники міліції відтіснили їх, внаслідок чого виникла штовханина. Після цього на допомогу судовій охороні прийшли бійці спецпідрозділу «Беркут», які вибігли з конвойної кімнати і витіснили депутатів на сходи між другим і третім поверхами.