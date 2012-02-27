Консорціум Виборчих Ініціатив: округи мають бути «нарізані» прозоро

У Громадському Консорціумі Виборчих Ініціатив наголошують, що процедура визначення кількості виборчих округів та їх меж має проходити прозоро і після публічних консультацій.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Громадського Консорціуму Виборчих Ініціатив, до якого входять Лабораторія законодавчих ініціатив, Український незалежний центр політичних досліджень, Громадянська мережа ОПОРА та Комітет виборців України.

«Виборчі округи мають бути «нарізані» прозоро й після публічних консультацій», - наголошується в заяві.

Громадський Консорціум Виборчих Ініціатив зазначає, що діючий новий Закон «Про вибори народних депутатів України» містить низку прогалин у частині територіальної організації виборів.

Представники Консорціуму нагадують, що «внаслідок відсутності окремого закону щодо територіальної організації виборів, питання з приводу заповнення прогалин у правовому регулюванні визначення меж округів вирішуватиметься Центральною виборчою комісією». «Саме від позиції ЦВК залежатиме дотримання принципів політичної нейтральності, прозорості та демократичності під час цього процесу», - підкреслили в Консорціумі.

Автори заяви зауважили, що «оскільки Законом не передбачено проведення публічних консультацій при визначенні кількості округів у кожному з регіонів та при встановленні їх меж, то Громадський Консорціум Виборчих Ініціатив вважає за необхідне висловити власну позицію стосовно принципів утворення одномандатних виборчих округів на майбутніх парламентських виборах». На переконання учасників Консорціуму, «при утворені виборчих округів має обов’язково враховуватись принцип неперервності меж виборчих округів, для запобігання зловживання «виборчою географією». «Кількість одномандатних виборчих округів у кожній області має визначатись з обов’язковим дотриманням принципу пропорційності кількості виборців у цьому регіоні до загальної кількості виборців в Україні. Такий підхід дозволить забезпечить рівне представництво виборців кожної області у парламенті», - упевнені у Консорціумі. «Виборчі округи мають бути компактними і максимально враховувати межі районів та міст обласного значення з метою забезпечення належної виборчої логістики», - заявили учасники Консорціуму і зауважили: «Хоча Закон допускає граничне відхилення кількості виборців від орієнтовної середньої кількості виборців в окрузі до 12 відсотків, виборчі округи мають утворюватись з максимальним наближенням до цієї середньої кількості виборців. Це дозволить забезпечити рівну „вагу” голосів виборців та рівні умови у здійсненні передвиборної агітації».

У Консорціумі наголосили, що «Центральна виборча комісія має визначати кількість округів у регіонах та встановлювати межі округів у кожному з регіонів публічно і відкрито. Принципи, які будуть покладені в основу рішень ЦВК щодо утворення виборчих округів, мають бути пояснені та належним чином аргументовані».

У свою чергу Громадський Консорціум Виборчих Ініціатив виступив організатором публічних консультацій щодо процедури визначення кількості і меж виборчих округів в кількох регіонах України. Громадські організації вважають, що результати таких консультацій мають бути взяті до уваги ЦВК при прийнятті кінцевих рішень.

«Адже від того, яким чином буде утворено округи на майбутніх виборах, не в останню чергу залежатиме оцінка цих виборів в Україні міжнародною спільнотою, їх визнання суспільством та учасниками виборчої кампанії», - переконані у Громадському Консорціумі Виборчих Ініціатив.