Попов розпочав підготовку до святкування 1530-річчя Києва

До 1530-річчя Києва, що відзначатиметься цього року, в столиці розпочато масштабну підготовку не лише в плані проведення культурно-масових заходів, а й благоустрою столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Свої побажання щодо концепції святкування висловив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час наради з підготовки до Дня столиці та Дня Києва, особливостями яких цього року стане ювілейна дата. Виходячи з цього, велику увагу приділятимуть історичній ретроспективі подій поряд із перспективами розвитку Києва.

Крім того, О.ПОПОВ ініціював заснування пам’ятної медалі на честь 1530-річчя Києва. Відповідну пропозицію винесуть на розгляд депутатів Київради. Нагородять медаллю видатних киян, чиї кандидатури затвердить Громадська рада.

Під час наради голова КМДА зазначив, що місто очікує велику кількість туристів, які відвідають Київ як з нагоди ювілею, так і у зв’язку з Євро-2012, які знайомитимуться з Україною, зокрема, і через знайомство зі столицею. “Я впевнений, ми зможемо здивувати і киян – заходи до Дня міста перевершать попередні святкування», - сказав голова КМДА.

О.ПОПОВ доручив у тижневий термін подати конкретні пропозиції за усіма напрямками щодо підготовки та проведення святкування. Обговорення комплексу заходів із відзначення Дня столиці та Дня Києва відбудеться під час засідання колегії КМДА.

Також голова міськадміністрації запропонував залучити до широкого обговорення святкових заходів до Дня столиці та Дня Києва громадськість. Це відбуватиметься у мережі Інтернет та в засобах масової інформації.