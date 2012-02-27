На Троєщину ходитимуть німецькі трамваї

Троєщину з міською електричкою з`єднають німецькі трамваї. Про це повідомив журналістам заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

За його словами, під час офіційного візиту Олександра Попова в Лейпциг в жовтні минулого року міська влада Києва домовилася про передачу українській столиці трамваїв, які вивільняються з міського господарства. Відповідний меморандум підписали глава КМДА Олександр Попов і представники концерну LVV GmbH – компанії, що працює в галузі комунального водопостачання, енергетики та транспорту і 100% капіталу якої належать місту.

Як зазначив Руслан Крамаренко, якісні та комфортні німецькі трамваї дозволять Києву частково вирішити транспортну проблему в густонаселеному районі столиці, при цьому істотно заощадивши бюджетні гроші. Як акцентував заступник голови КМДА, це, в свою чергу, дозволить спрямувати додаткові кошти на будівництво метрополітену на Троєщину.

Руслан Крамаренко також повідомив, що ще один меморандум був підписаний з концерном LEMI, який проектує і будує висотні паркінги для тимчасових стоянок автотранспорту, що актуально для Києва. «Ми зустрічалися з президентом концерну Олександром Рупп і домовилися про підготовку меморандуму щодо проектування, шеф-монтажа та зведення таких об`єктів в Києві, а також залучення інвестора для подальшого будівництва», – зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що Київ продовжує будувати метрополітен на Троєщину. Зокрема, триває спорудження Подільсько-Воскресенського мостового переходу, яким поїзди метро поїдуть з правого берега на Троєщину. Орієнтовно місто планує добудувати метро через 3-4 роки.

При цьому Олександр Попов вважає, що до того, як буде побудовано метро, місто має забезпечити жителям району можливість добиратися на правий берег за двадцять хвилин. У зв`язку з чим глава КМДА розпорядився вже в 2012 році запустити лінію швидкісного трамвая, яка сполучить мікрорайон з кільцевою електричкою. Трамвайне сполучення - це лише часткове вирішення проблеми транспортного сполучення для жителів Троєщини, міська влада в жодному разі не відмовляється від будівництва метрополітену. «Якщо раніше розглядалося питання або будівництво метрополітену або трамвайних колій, то зараз я можу сказати, що на Троєщині буде, і трамвай, і метро», - сказав Олександр Попов.

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